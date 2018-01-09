В Перми уволят сотрудника «Почта Банка», обматерившего клиентку

18:49 09 января 2018 2

Сотрудник банка обматерил клиентку, обратившуюся к нему за помощью Фото: Минкомсвязь России

Хама из «Почта Банка» в Перми, обругавшего клиентку, уволят с работы. Такое решение приняло руководство банка после проверки.

«Банк разобрался в данной ситуации. Действительно, на аудиозаписи голос нашего сотрудника службы сбора во время разговора с клиентом банка. Взаимодействие с клиентами в подобном ключе совершенно недопустимо. Оно нарушает этические нормы и локальные нормативные регламенты банка. Сотрудник будет уволен», — сообщила «URA.RU» PR-директор «Почта Банка» Ольга Очеретина. Она также принесла извинения за действия сотрудника.

Ранее «URA.RU» сообщало о скандале, разразившемся в пермском отделении «Почта Банка». Сотрудник банка обматерил клиентку, которая хотела отправить перевод судебным приставам. По сообщению телеграм-канала Mash, банковского служащего зовут Антон Жуйков. У девушки возникли затруднения при оформлении перевода. Когда она обратилась за помощью к работнику банка, он закричал на нее «тупая, рот закрой», а дальше сплошь нецензурно. Часть разговора клиентка банка сумела записать на диктофон.

Аудио: телеграм-канал Mash