17:10 10 января 2018 5

Рядом с уцелевшими беспилотниками лежат обломки еще трех летательных аппаратов Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало фотографию беспилотников, атаковавших российские авиабазы Хмеймим и Тартус в Сирии. На снимке видны три летательных аппарата кустарного производства.

Судя по фото, все беспилотники сделаны с применением фанеры, полиэтилена и скотча. Размах их крыльев — несколько метров, сообщает Life.ru.

Российские авиабазы были атакованы дронами в ночь на 7 января. Первоначально сообщалось о гибели военных и серьезных повреждениях техники. Впоследствии Минобороны РФ опровергло все эти слухи, заявив, что все беспилотники были сбиты еще на подлете к целям. Как ранее сообщало «URA.RU», дроны вылетели из юго-западной части зоны деэскалации Идлиб. Тогда командование российской группировки направило руководителю Национальной разведывательной организации Турции Хакану Фидану и начальнику генштаба генералу Акару Хулуси письма с уведомлением о месте запуска дронов.