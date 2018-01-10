{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
17:10  10 января 2018 5

Фанера и скотч. Минобороны показало беспилотники, атаковавшие российскую авиабазу в Сирии. ФОТО

Рядом с уцелевшими беспилотниками лежат обломки еще трех летательных аппаратовФото: Минобороны РФ
новость из сюжета:
Война в Сирии
все новости сюжета

Министерство обороны РФ опубликовало фотографию беспилотников, атаковавших российские авиабазы Хмеймим и Тартус в Сирии. На снимке видны три летательных аппарата кустарного производства.

Судя по фото, все беспилотники сделаны с применением фанеры, полиэтилена и скотча. Размах их крыльев — несколько метров, сообщает Life.ru.

Российские авиабазы были атакованы дронами в ночь на 7 января. Первоначально сообщалось о гибели военных и серьезных повреждениях техники. Впоследствии Минобороны РФ опровергло все эти слухи, заявив, что все беспилотники были сбиты еще на подлете к целям. Как ранее сообщало «URA.RU», дроны вылетели из юго-западной части зоны деэскалации Идлиб. Тогда командование российской группировки направило руководителю Национальной разведывательной организации Турции Хакану Фидану и начальнику генштаба генералу Акару Хулуси письма с уведомлением о месте запуска дронов.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров