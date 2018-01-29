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30 января 2018
29 января 2018
20:18  29 января 2018 0

Немецкий автопром обвинили в опытах над людьми и животными

Алла Бадина посетила стройку. Нижневартовск., газ, балон
Ученые хотели выяснить, как выхлопы влияют на здоровьеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Исследовательскую организацию, которую финансируют немецкие автоконцерны, заподозрили в проведении опытов о вреде выхлопных газов на людях. По данным немецкого издания, обследуемые в рамках эксперимента вдыхали двуокись азота.

Вещество является одним из составляющих выхлопных газов. Исследованиями занималось Европейское исследовательское объединение по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе, цитирует газету Süddeutsche Zeitung телеканал 360. Известно, что компанию финансировали концерны Daimler, Volkswagen и BMW.

По данным немецких журналистов, объединение занималось изучением влияния выхлопных газов на человека. В 2016 годку данная организация опубликовала доклад о проведенных тестах, в ходе которых 25 подопытных на протяжении нескольких часов вдыхали двуокись азота в различной концентрации, после чего у них проверялись показатели здоровья. По итогам ученые пришли к выводу о том, что точные последствия влияния газа на организм установить невозможно.

Игорь Чукреев
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