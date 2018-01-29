Немецкий автопром обвинили в опытах над людьми и животными

Исследовательскую организацию, которую финансируют немецкие автоконцерны, заподозрили в проведении опытов о вреде выхлопных газов на людях. По данным немецкого издания, обследуемые в рамках эксперимента вдыхали двуокись азота.
Вещество является одним из составляющих выхлопных газов. Исследованиями занималось Европейское исследовательское объединение по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе, цитирует газету Süddeutsche Zeitung телеканал 360. Известно, что компанию финансировали концерны Daimler, Volkswagen и BMW.
По данным немецких журналистов, объединение занималось изучением влияния выхлопных газов на человека. В 2016 годку данная организация опубликовала доклад о проведенных тестах, в ходе которых 25 подопытных на протяжении нескольких часов вдыхали двуокись азота в различной концентрации, после чего у них проверялись показатели здоровья. По итогам ученые пришли к выводу о том, что точные последствия влияния газа на организм установить невозможно.