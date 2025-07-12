Медик на Украине публично отреклась от госнаград из-за конфликта с церковью

Военная медсестра ВСУ Бродецкая вернула Зеленскому все награды
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Лишение гражданства митрополита Онуфрия повлекло за собой негативные последствия
Лишение гражданства митрополита Онуфрия повлекло за собой негативные последствия Фото:

Военнослужащая ВСУ Лариса Бродецкая публично отказалась от государственных наград и вернула их президенту Владимиру Зеленскому в знак протеста против лишения гражданства главы канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия. Об этом сообщил украинский политолог Константин Бондаренко.

«Лишение Блаженнейшего митрополита Онуфрия украинского гражданства уже имеет продолжение <...> Ветеран войны, боевой медик Лариса Бродецкая записала видеообращение к Зеленскому, в котором заявила, что возвращает ему все награды и ордена, полученные за время его президентства, а также высказала полную поддержку преследуемому главе УПЦ», — заявил политолог. Мнением он поделился в своем telegram-канале.

В сопровождающем публикацию видео Бродецкая также предложила лишить ее украинского гражданства, как и митрополита Онуфрия. По мнению политолога, подобные акции могут стать массовыми проявлениями протеста на фоне усиливающегося давления властей на Украинскую православную церковь.

В начале июля Служба безопасности Украины объявила о лишении митрополита Онуфрия украинского гражданства. Онуфрий же сообщил о намерении оспорить это решение в установленном порядке.

После произошедшего президента Украины сравнили с Иудой и даже заявили, что тот стремится превзойти его. Как отмечал бывший депутат Верховной рады и церковный меценат Вадим Новинский, этот шаг может стать началом процесса выдворения предстоятеля УПЦ из страны.

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Военнослужащая ВСУ Лариса Бродецкая публично отказалась от государственных наград и вернула их президенту Владимиру Зеленскому в знак протеста против лишения гражданства главы канонической Украинской православной церкви митрополита Онуфрия. Об этом сообщил украинский политолог Константин Бондаренко. «Лишение Блаженнейшего митрополита Онуфрия украинского гражданства уже имеет продолжение <...> Ветеран войны, боевой медик Лариса Бродецкая записала видеообращение к Зеленскому, в котором заявила, что возвращает ему все награды и ордена, полученные за время его президентства, а также высказала полную поддержку преследуемому главе УПЦ», — заявил политолог. Мнением он поделился в своем telegram-канале. В сопровождающем публикацию видео Бродецкая также предложила лишить ее украинского гражданства, как и митрополита Онуфрия. По мнению политолога, подобные акции могут стать массовыми проявлениями протеста на фоне усиливающегося давления властей на Украинскую православную церковь. В начале июля Служба безопасности Украины объявила о лишении митрополита Онуфрия украинского гражданства. Онуфрий же сообщил о намерении оспорить это решение в установленном порядке. После произошедшего президента Украины сравнили с Иудой и даже заявили, что тот стремится превзойти его. Как отмечал бывший депутат Верховной рады и церковный меценат Вадим Новинский, этот шаг может стать началом процесса выдворения предстоятеля УПЦ из страны.
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