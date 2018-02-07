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07 февраля 2018
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06:46  07 февраля 2018 0

Для буйных фанатов «обезьянники» оборудуют прямо на стадионах

Чемпионат России по футболу. Сезон 2015/2016. ФК Урал - ФК Кубань. Екатеринбург, беспорядки, футбольные фанаты, задержание
Задержанных будут изолировать в специальных местах, пока за ними не приедет машина из отдела полицииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Специальные места, в которых можно будет изолировать особо буйных болельщиков, появятся на стадионах в преддверии чемпионата мира по футболу. Уже оттуда правонарушители будут доставляться в отделы полиции, где на них будут оформляться соответствующие протоколы.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей оргкомитета «Россия-2018», на стадионах предусмотрены служебные помещения, где будут находиться наряды полиции. Кроме того, там же будут оборудованы специальные места «для раздельного содержания доставленных правонарушителей разного пола». Организаторы объяснили данную меру стандартной мировой практикой обеспечения безопасности на футбольных матчах.

При этом, согласно требованиям МВД РФ, комнаты для задержанных должны соответствовать нормам содержания граждан: помещения должны предусматривать не менее 4 кв. м на человека, в комнатах должна быть оборудована вентиляция, система отопления, а также, а также установлены скамейки или диваны. Пока существует опасение, что в ходе задержания нарушителей полиция не всегда будет иметь возможность соблюдения норм по метражу, однако правозащитники пообещали тщательно проверять работу пунктов задержания.

Отметим, в настоящее время нарушение правил поведения на спортивных мероприятиях наказывается штрафом от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Кроме того, в качестве меры воздействия Кодекс об административных правонарушениях предусматривает обязательные работы до 160 часов, а также запретом на посещение матчей на срок от шести месяцев до трех лет.

Евгений Александров
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