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26 февраля 2018
16:04  26 февраля 2018 12

В Кремле подтвердили обсуждение новых «майских указов»

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, плакаты, путин владимир, вопросы путину
Глава государства выступит с выступит с посланием к Федеральному собранию 1 мартаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию МИИ об обсуждении новых «майских указов». По его словам, Путин, как действующий глава государства, выступит с посланием к Федеральному собранию 1 марта. Он также отметил, что подведение итогов, а также видение перспектив неизбежно будут совпадать с программой кандидата Путина.

«Разумеется, те задачи, которые будут очерчены и действующим президентом Путиным, и кандидатом Путиным, так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения. В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности, потому что существуют разные способы юридического оформления и фиксации вот этих вот основных ориентиров и основных целевых параметров», — цитирует РИА «Новости» слова Пескова.

Кроме того он подчеркнул, что рассматривается возможность появления новых указов по итогам выступления Путина. «Вместе с тем, будут ли это президентские указы или это будет какая-то иная форма юридического оформления, это решение, безусловно, будет принимать президент Российской Федерации», — отметил Песков.

По итогам 2017 года «майские указы» выполнены на 94%, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на слова Владимира Путина. Глава государства выразил уверенность, что в 2018 году показатели будут полностью исполнены, а целевые показатели будут достигнуты.

Иван Шестак
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