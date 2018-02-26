В Кремле подтвердили обсуждение новых «майских указов»

16:04 26 февраля 2018 12

Глава государства выступит с выступит с посланием к Федеральному собранию 1 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию МИИ об обсуждении новых «майских указов». По его словам, Путин, как действующий глава государства, выступит с посланием к Федеральному собранию 1 марта. Он также отметил, что подведение итогов, а также видение перспектив неизбежно будут совпадать с программой кандидата Путина.

«Разумеется, те задачи, которые будут очерчены и действующим президентом Путиным, и кандидатом Путиным, так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения. В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности, потому что существуют разные способы юридического оформления и фиксации вот этих вот основных ориентиров и основных целевых параметров», — цитирует РИА «Новости» слова Пескова.

Кроме того он подчеркнул, что рассматривается возможность появления новых указов по итогам выступления Путина. «Вместе с тем, будут ли это президентские указы или это будет какая-то иная форма юридического оформления, это решение, безусловно, будет принимать президент Российской Федерации», — отметил Песков.

По итогам 2017 года «майские указы» выполнены на 94%, сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на слова Владимира Путина. Глава государства выразил уверенность, что в 2018 году показатели будут полностью исполнены, а целевые показатели будут достигнуты.