{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Суд: документы о «золотом унитазе» губернатора Ямала сфабрикованы
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,91
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 февраля 2018
15:12  28 февраля 2018 7

На Урале нашли лучший и худший хлеб в стране. Отличились Челябинск и Тюмень

7 агропромышленная выставка Курган, хлеб
В Челябинске обнаружили хлеб повышенного качестваФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Роскачество провело исследование 177 марок нарезных батонов в разных регионах России. Один из уральских регионов может похвастаться наличием хлеба самого высокого качества, а другой, наоборот, оказался в аутсайдерах.

Исследование качества популярного продукта проходило в четыре этапа, отмечают в ведомстве. Лучший хлеб обнаружили во Владимирской, Челябинской, Тверской и Тамбовской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях. Действительно хорошие булки также пекут в Санкт-Петербурге и Ингушетии.

Под «прицел» экспертов попали и нарезные батоны десяти брендов, которые производятся в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. В худшие попал тюменский хлеб, который оказался слишком «тощим». Так, два тюменских производителя обманывают покупателя, недовешивая около 16 граммов либо занижая массовую долю жира. Остальные уральские марки были признаны качественными и безопасными.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров