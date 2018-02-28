15:12 28 февраля 2018 7

В Челябинске обнаружили хлеб повышенного качества Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Роскачество провело исследование 177 марок нарезных батонов в разных регионах России. Один из уральских регионов может похвастаться наличием хлеба самого высокого качества, а другой, наоборот, оказался в аутсайдерах.

Исследование качества популярного продукта проходило в четыре этапа, отмечают в ведомстве. Лучший хлеб обнаружили во Владимирской, Челябинской, Тверской и Тамбовской областях, в Ставропольском и Краснодарском краях. Действительно хорошие булки также пекут в Санкт-Петербурге и Ингушетии.

Под «прицел» экспертов попали и нарезные батоны десяти брендов, которые производятся в Курганской, Свердловской, Тюменской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. В худшие попал тюменский хлеб, который оказался слишком «тощим». Так, два тюменских производителя обманывают покупателя, недовешивая около 16 граммов либо занижая массовую долю жира. Остальные уральские марки были признаны качественными и безопасными.