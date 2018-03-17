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17 марта 2018
16 марта 2018
10:32  17 марта 2018 0

Тысячи тел под завалами Ракки превратят 300-тысячный город в очаг эпидемии

Клипарт, флаг сирии
Безопасными остаются лишь несколько кварталовФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В сирийской Ракке, которую разбомбила коалиция во главе с США, под завалами остаются тела тысяч убитых. Антисанитария грозит перерасти в инфекционную эпидемию, заявили в Минобороны РФ.

«В городе уже отмечаются вспышки инфекционных заболеваний, грозящих с наступлением тепла вылиться в эпидемию», — приводит RT сообщение военного ведомства. В министерстве отметили, что не меньшую опасность для населения Ракки представляют неразорвавшиеся бомбы, жертвами которых уже стали более 500 жителей, пишет агентство Nation News.

Российские военные сообщили, что относительно безопасными являются лишь несколько центральных кварталов города. Ракка находится на севере Сирии, там проживает более 300 тысяч человек.

Семен Гринберг
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