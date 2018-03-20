СМИ: Пьяный пилот «Аэрофлота» пытался вылететь в Москву с 80 пассажирами на борту

В Казани в последний момент перед вылетом выяснилось, что пилот «Аэрофлота», который должен был сесть за штурвал самолета, оказался нетрезв. Пьяный летчик, 42-летний Вадим Кашин, пытался уговорить врачей разрешить ему взлет, доказывая, что он в форме, сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, медработнику пришлось писать акт дважды. Первый раз пьяный летчик, устроив дебош, выхватил и порвал документы. Прибор показал в крови 0,2 промилле алкоголя. Врачам же летчик объяснил, что выпил бокал красного за сутки до рейса, то есть, по его словам, прошло уже больше 24 часов.
Из-за пьяного летчика рейс № 1279 из Казани в Москву (Шереметьево) был задержан на шесть часов, пока искали трезвого пилота. На борту находились 80 пассажиров, включая двух детей. 56 пассажиров улетели другим рейсом, 24 дождались, когда нашли трезвого пилота для изначального борта. В пресс-службе «Аэрофлота», куда обратился журналист «URA.RU», обещали прокомментировать ситуацию позже.
После крушения самолета Ан-148 «URA.RU» взяло интервью в летчика-испытателя Героя Росси Магомеда Толбоева, который раскритиковал подготовку пилотов. «Нет сейчас летчиков — одни тыкалки, операторы: тычут в кнопки, ничего не соображая», — заявил знаменитый летчик.