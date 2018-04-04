{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Сначала Путина попросят решить судьбу alma mater Генпрокурора Чайки
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,76
Динамика за 2 недели
Евро 70,96
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 апреля 2018
22:31  04 апреля 2018 3

Россию в «деле Скрипаля» поддержали 14 стран

Россия оказалась не одинока в споре с ЗападомФото: Wikimedia Commons
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
все новости сюжета

Российское постпредство при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовало список стран, поддержавших предложенное Россией на заседании исполнительного совета заявление. Информация об этом появилась в Twitter.

В сообщении значится символика семи постсоветских республик (Белоруссия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан), а также Сирии, Ирана, Венесуэлы, Пакистана, Никарагуа и Кубы. Ранее сообщалось, что в поддержку российского призыва к урегулированию вопросов, связанных с отравлением Скрипалей в Солсбери, в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, высказались 14 стран из 41.

Об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стало известно 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Представитель Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков назвал заказчиком дела Скрипаля США, передавало «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров