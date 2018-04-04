Россию в «деле Скрипаля» поддержали 14 стран

22:31 04 апреля 2018 3

Россия оказалась не одинока в споре с Западом Фото: Wikimedia Commons

Российское постпредство при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовало список стран, поддержавших предложенное Россией на заседании исполнительного совета заявление. Информация об этом появилась в Twitter.

В сообщении значится символика семи постсоветских республик (Белоруссия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан), а также Сирии, Ирана, Венесуэлы, Пакистана, Никарагуа и Кубы. Ранее сообщалось, что в поддержку российского призыва к урегулированию вопросов, связанных с отравлением Скрипалей в Солсбери, в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, высказались 14 стран из 41.

Об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стало известно 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Представитель Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков назвал заказчиком дела Скрипаля США, передавало «URA.RU».