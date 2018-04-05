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05 апреля 2018
04 апреля 2018
09:52  05 апреля 2018 0

В США допросили российских олигархов по делу о «вмешательстве в выборы»

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , трамп дональд
Удар одновременно нанесен и по России, и по ТрампуФото: depositphotos.com © URA.RU

Как минимум три высокопоставленных россиянина стали объектами интереса американских следователей. Санкционировал мероприятия спецпрокурор Роберт Мюллер, ведущий проверку по так называемому «делу о российском вмешательстве в выборы президента США».

В частности, был задержан для исследования электронных гаджетов гражданин РФ, прибывший в один из аэропортов Нью-Йорка на частном самолете. Другого «тормознули» во время поездки по Америке. Третьему олигарху, давно не приезжавшему в США, подчиненные Мюллера предложили формат заочной неформальной беседы, сообщает ТАСС. Американцев интересует финансирование этими лицами или связанными с ними структурами предвыборной кампании Дональда Трампа, уточняет телеканал 360. При этом имена этих людей американцы держат в секрете, пишет агентство Nation News.

Ранее сам Трамп, которого периодически в США называют российской креатурой, заявил о готовности выстраивать отношения с РФ. В частности, он предложил личную встречу Владимиру Путину, напоминает «Утро.ру». Также Госдеп неожиданно заявил, что США готовы принять 60 российских дипломатов взамен высланных из страны после отравления в Великобритании Сергея Скрипаля, пишет сайт VSE42.Ru.

Владимир Васин
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