Кадыров высказался о блокировке Telegram

23:01 06 апреля 2018 1

Чеченский лидер — активный пользователь мессенджера Фото: Wikipedia

Глава Чечни и активный пользователь Telegram Рамзан Кадыров прокомментировал возможную блокировку мессенджера. Чеченский лидер заявил, что может поступиться удобством и комфортом. Об этом он написал в своем канале Kadyrov_95.

Кадыров пояснил, что он не сторонник блокировки и надеется, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое устроит всех. «Все знают, что я активный пользователь Telegram, у меня есть не только свой канал, но и по работе, личным вопросам я пользуюсь этим мессенджером. Для меня он очень удобен», — пояснил Кадыров. При этом чеченский лидер отметил, что «во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять».

6 апреля Роскомнадзор обратился с иском в суд о блокировке Telegram. Причиной стало то, что руководство мессенджера отказалось подавать информацию о ключах шифрования, сославшись на техническую невозможность этого действия, напоминают Nation News. После этого появилась информация, что основатель Telegram уроженец Санкт-Петербурга, проживающий в Великобритании, Павел Дуров получил британское гражданство.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров, который также пользуется Telegram заявил, что «дальнейшие действия» ведомства будут зависеть от решения суда, уточняет RT.