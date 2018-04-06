{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 апреля 2018
06 апреля 2018
23:01  06 апреля 2018 1

Кадыров высказался о блокировке Telegram

Открытая лицензия на 28.07.2015. Рамзан Кадыров., кадыров рамзан
Чеченский лидер — активный пользователь мессенджераФото: Wikipedia

Глава Чечни и активный пользователь Telegram Рамзан Кадыров прокомментировал возможную блокировку мессенджера. Чеченский лидер заявил, что может поступиться удобством и комфортом. Об этом он написал в своем канале Kadyrov_95.

Кадыров пояснил, что он не сторонник блокировки и надеется, что руководство Роскомнадзора и Telegram найдут компромиссное решение, которое устроит всех. «Все знают, что я активный пользователь Telegram, у меня есть не только свой канал, но и по работе, личным вопросам я пользуюсь этим мессенджером. Для меня он очень удобен», — пояснил Кадыров. При этом чеченский лидер отметил, что «во главу нужно ставить не удобство и комфорт, а государственные интересы и законы РФ, которые нужно исполнять».

Новость по теме
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

6 апреля Роскомнадзор обратился с иском в суд о блокировке Telegram. Причиной стало то, что руководство мессенджера отказалось подавать информацию о ключах шифрования, сославшись на техническую невозможность этого действия, напоминают Nation News. После этого появилась информация, что основатель Telegram уроженец Санкт-Петербурга, проживающий в Великобритании, Павел Дуров получил британское гражданство.

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров, который также пользуется Telegram заявил, что «дальнейшие действия» ведомства будут зависеть от решения суда, уточняет RT.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров