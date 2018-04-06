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06 апреля 2018
18:50  06 апреля 2018 1

Дуров стал гражданином Великобритании

Открытая лицензия от 25.08.2015. Павел Дуров, дуров павел
Он зарегистрировал Telegram в АнглииФото: TechCrunch /Flickr

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров стал гражданином Великобритании. Об этом свидетельствует запись на сайте реестра юридических лиц Англии.

Дуров зарегистрировал компанию Тelegram open network limited 28 февраля 2018 года. В документах говорится о его гражданстве — British. Страной проживания также указано Соединенное Королевство. Когда именно Павел Дуров получил новое гражданство, неизвестно. У него также есть гражданство Федерации Сент-Китс и Невис (государство на Карибских островах).

Мессенджер Telegram в России находится на грани закрытия. Сегодня, 6 апреля, Роскомнадзор подал на компанию в суд за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Несмотря на то, что данный процесс проходит в рамках борьбы с терроризмом, Дуров отказался передавать пароли, сказав, что это технически невозможно.

Указано, что Дуров является руководителем новой компании
Фото: сайт beta.companieshouse.gov.uk, скриншот

Семен Гринберг
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