18:50 06 апреля 2018 1

Он зарегистрировал Telegram в Англии Фото: TechCrunch /Flickr

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров стал гражданином Великобритании. Об этом свидетельствует запись на сайте реестра юридических лиц Англии.

Дуров зарегистрировал компанию Тelegram open network limited 28 февраля 2018 года. В документах говорится о его гражданстве — British. Страной проживания также указано Соединенное Королевство. Когда именно Павел Дуров получил новое гражданство, неизвестно. У него также есть гражданство Федерации Сент-Китс и Невис (государство на Карибских островах).

Мессенджер Telegram в России находится на грани закрытия. Сегодня, 6 апреля, Роскомнадзор подал на компанию в суд за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей. Несмотря на то, что данный процесс проходит в рамках борьбы с терроризмом, Дуров отказался передавать пароли, сказав, что это технически невозможно.