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11 апреля 2018
12:28  11 апреля 2018 2

Новая сиделка помогла Джигарханяну забыть о Цымбалюк-Романовской

Она добавила, что актер забыл о бывшей женеФото: Инстаграм _star_news_inst

Адвокат Элина Мазур рассказала о состоянии здоровья знаменитого режиссера Армена Джигарханяна. По ее словам, 82-летний актер театра и кино забыл о своей экс-супруге Виталине Цымбалюк-Романовской и прекрасно себя чувствует.

«Ему нанята прекрасная сиделка — по словам мэтра, лучше, чем Цымбалюк-Романовская», — передает слова Мазур портал «Дни.ру». Она добавила, что бывшая жена актера может не волноваться о его самочувствии. «Он ее забыл! Сиделок, тем более нечистых на руку, долго вспоминать не комильфо!» — добавила Мазур.

В мае в эфире «Первого канала» Виталина Цымбалюк-Романовская встретилась с экс-помощницей актера Элиной Мазур. В шоу «На самом деле» экс-супруга Джигарханяна рассказала, что планировала упрятать актера в психбольницу.

Павел Маркуш
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