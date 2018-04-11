Новая сиделка помогла Джигарханяну забыть о Цымбалюк-Романовской

Адвокат Элина Мазур рассказала о состоянии здоровья знаменитого режиссера Армена Джигарханяна. По ее словам, 82-летний актер театра и кино забыл о своей экс-супруге Виталине Цымбалюк-Романовской и прекрасно себя чувствует.
«Ему нанята прекрасная сиделка — по словам мэтра, лучше, чем Цымбалюк-Романовская», — передает слова Мазур портал «Дни.ру». Она добавила, что бывшая жена актера может не волноваться о его самочувствии. «Он ее забыл! Сиделок, тем более нечистых на руку, долго вспоминать не комильфо!» — добавила Мазур.
В мае в эфире «Первого канала» Виталина Цымбалюк-Романовская встретилась с экс-помощницей актера Элиной Мазур. В шоу «На самом деле» экс-супруга Джигарханяна рассказала, что планировала упрятать актера в психбольницу.