Джигурда обвинил «Первый канал» в травле «лучших мужчин страны»

07:42 12 апреля 2018 1

Две программы с участием актера так и не вышли в эфире телеканала Фото: Личная страница Никиты Джигурды в instagram

Актер Никита Джигурда считает, что телевизионные каналы травят его и выставляют лжецом на всю страну. Он уверен, что против него и ряда других звезд отечественного шоу-бизнеса ведется информационная война. По его мнению, особую нелюбовь к нему питает «Первый канал».

В разговоре с порталом «Дни.ру» эпатажный актер вспомнил, как в эфире федерального канала не вышла программа «На самом деле», с участием Джигурды и Светланы Романовой. С ней актер судится за многомиллионное наследство. Женщине в эфире программы пришлось пройти тест на детекторе лжи.

«Он доказал, что Светлана Романова врет в ответах в девяти из десяти вопросов, [но программа] так и не вышла в эфир. Программа „Пусть говорят“, в которой я предоставил документы о лжи Романовой, тоже легла на полку. Как это называется?! Нам обещали объективность, но выставили на посмешище», — возмущен Джигурда.

По словам актера, «Первый канал» занимается циничной травлей лучших мужчин страны. В список потерпевших Джигурда записал барда Александра Новикова, певца Александра Серова, актера и режиссера Армена Джигарханяна и, конечно, себя. «Черное преподносится как белое, фейковые новости заполняют эфир. Это же форменное безобразие! Я знаю, кто за этим стоит — у него ко мне многолетняя идеологическая ненависть. Надеюсь, после инаугурации Путина этого человека сменят!» — добавил актер.

Ранее Никита Джигурда стал гостем шоу «Дом-2», где должен был помирить одну из пар на проекте. Вместо этого он залез под юбку к ведущей телешоу Ольге Бузовой, расцеловал девушку и признался в симпатии к ней.