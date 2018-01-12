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12 января 2018
Главные новости Москвы
07:34  12 января 2018 4

Джигурда в эфире скандального шоу забрался под юбку к Бузовой. ФОТО

Телеведущая была ошарашена вниманием артистаФото: скрин видео выпуска шоу «Дом-2»

Съемки очередного шоу «Дом-2» пошли не по сценарию. Гость программы, эпатажный актер и певец Никита Джигурда, должен был помирить одну из пар на проекте. Вместо этого он залез под юбку к ведущей телешоу Ольге Бузовой, расцеловал девушку и признался в симпатии к ней.

Джигурда таким образом показал наглядный мастер-класс, как нужно извиняться перед любимыми женщинами. Скандально известный артист сказал, что мужчина должен целовать ноги своей избраннице, после чего в буквальном смысле воплотил это в жизнь, продемонстрировав на телеведущей.

Фото: скрин видео выпуска шоу «Дом-2»

Актер на протяжении всей передачи оказывал знаки внимания Бузовой, забыв о том, для чего был приглашен в студию. Он даже сделал неординарное признание. «Ты сейчас играешь роль символа, и тебе нужен мужчина-символ. Если бы я не был занят Анисиной, я бы всю энергию — тебе…» — цитирует Джигурду «Дни.ру». «Спасибо, я не претендую, куда мне…» — ответила на предложение ошарашенная ведущая.

Ранее Никита Джигурда пережил серьезный приступ гипертонии. «URA.RU» сообщало, что врачи настоятельно рекомендовали ему постельный режим и предупредили о рисках для здоровья. Также «Русская планета» писала о том, что в наступившем году наиболее ожидаемым событием является закрытие скандального «Дома-2». В ходе опроса за это проголосовало 25,4% респондентов.

Ксения Томашова
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