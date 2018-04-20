Лавров уверен, что войны между Россией и США не будет

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не допустят военного столкновения двух стран. Он также отметил, что российский президент готов к встрече с американским лидером, но никаких конкретных договоренностей об этом нет.
«Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят», — цитирует слова Лаврова RT. Глава МИД также подчеркнул, что этого не допустят ни Путин, ни Трамп.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии в ответ на то, что сирийские власти якобы применили химическое оружие в городе Дума. Между тем накануне стало известно, что в провинции Восточная Гута нашли химикаты из Германии и Великобритании.