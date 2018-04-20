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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:28  20 апреля 2018 0

Лавров уверен, что войны между Россией и США не будет

Всероссийский конкурс управленцев
Лавров заявил, что Путин и Трамп не допустят военного столкновенияФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп не допустят военного столкновения двух стран. Он также отметил, что российский президент готов к встрече с американским лидером, но никаких конкретных договоренностей об этом нет.

«Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят», — цитирует слова Лаврова RT. Глава МИД также подчеркнул, что этого не допустят ни Путин, ни Трамп.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам в Сирии в ответ на то, что сирийские власти якобы применили химическое оружие в городе Дума. Между тем накануне стало известно, что в провинции Восточная Гута нашли химикаты из Германии и Великобритании.

Дарья Корчак
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