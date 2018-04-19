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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:12  19 апреля 2018 4

В Сирии нашли хлор из Германии и дымовые шашки из Англии

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Находка, по словам дипломатов, разрушает веру в человечностьФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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При освобождении от боевиков территорий в сирийской провинции Восточная Гута были обнаружены химикаты из Германии и Великобритании. Находка, по словам дипломатов, «подрывает веру в человечность».

«На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором — самым страшным видом химического оружия — из Германии, а также дымовые шашки из города Солбсери», — цитирует «Национальная служба новостей» заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой во время брифинга для журналистов.

Также она отметила, что эти находки «подрывают веру в человечность отдельных государств», пишет «Федеральное агентство новостей». При этом Захарова уточнила, что имеет в виду в первую очередь политиков, представляющих данные страны.

Кроме того, представитель МИД сообщила, что эксперты ОЗХО уже приступают к поиску следов использования химоружия в Думе. И пока им не удалось найти никаких подтверждений обоснованности обвинений, ставших поводом для нанесения ракетного удара по Сирии, пишет «Утро.ру».

Игорь Чукреев
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