В Сирии нашли хлор из Германии и дымовые шашки из Англии

19:12 19 апреля 2018 4

Находка, по словам дипломатов, разрушает веру в человечность Фото: depositphotos.com © URA.RU

При освобождении от боевиков территорий в сирийской провинции Восточная Гута были обнаружены химикаты из Германии и Великобритании. Находка, по словам дипломатов, «подрывает веру в человечность».

«На освобожденных территориях Восточной Гуты сирийскими правительственными войсками обнаружены контейнеры с хлором — самым страшным видом химического оружия — из Германии, а также дымовые шашки из города Солбсери», — цитирует «Национальная служба новостей» заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой во время брифинга для журналистов.

Также она отметила, что эти находки «подрывают веру в человечность отдельных государств», пишет «Федеральное агентство новостей». При этом Захарова уточнила, что имеет в виду в первую очередь политиков, представляющих данные страны.

Кроме того, представитель МИД сообщила, что эксперты ОЗХО уже приступают к поиску следов использования химоружия в Думе. И пока им не удалось найти никаких подтверждений обоснованности обвинений, ставших поводом для нанесения ракетного удара по Сирии, пишет «Утро.ру».