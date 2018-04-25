Ученые обнаружили новую опасность алкоголя

Употребление алкогольных напитков провоцирует рост патогенной микрофлоры в ротовой полости. В результате повышается риск возникновения заболевания десен, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний. К подобным выводам пришли ученые Нью-Йоркского университета после исследования влияния алкоголя на организм.
В ходе исследования были проанализированы образцы микрофлоры ротовой полости 1044 человек в возрасте от 55 до 78 лет. Специалисты сравнивали видовой состав бактерий у 270 непьющих, 614 умеренно пьющих и 160 постоянно пьющих участников эксперимента, передает агентство Nation News.
У последних двух групп были обнаружены изменения микрофлоры и увеличение роста бактерий, которые способны вызывать воспаления, гнойные раны, менингит, эндокардит и гонорею. Кроме того, употребление алкоголя уменьшало число бактерий, которые предотвращают развитие рака полости рта и органов пищеварения.