Бжания покинул Абхазию после того, как ушел в отставку

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Бжания улетел в Москву
Бжания улетел в Москву Фото:
новость из сюжета
Протесты в Абхазии против ратификации инвестиционного соглашения с Россией

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания покинул республику после своей отставки. В данный момент он улетает в Москву.

«Я сейчас не в Абхазии», — передает слова Бжании ТАСС. Он уточнил, что направляется в Москву, где проведет несколько дней.

Массовые протесты и беспорядки в Абхазии завершились соглашением между властью и оппозицией. Аслан Бжания 19 ноября подал заявление об отставке с поста президента Абхазии. Исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Бадра Гунба. Ранее появлялась информация о том, что Бжания якобы находится на территории русской военной базы, передает «Царьград».

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Бывший президент Абхазии Аслан Бжания покинул республику после своей отставки. В данный момент он улетает в Москву. «Я сейчас не в Абхазии», — передает слова Бжании ТАСС. Он уточнил, что направляется в Москву, где проведет несколько дней. Массовые протесты и беспорядки в Абхазии завершились соглашением между властью и оппозицией. Аслан Бжания 19 ноября подал заявление об отставке с поста президента Абхазии. Исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Бадра Гунба. Ранее появлялась информация о том, что Бжания якобы находится на территории русской военной базы, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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