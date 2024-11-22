Бжания покинул Абхазию после того, как ушел в отставку

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания покинул республику после своей отставки. В данный момент он улетает в Москву.
«Я сейчас не в Абхазии», — передает слова Бжании ТАСС. Он уточнил, что направляется в Москву, где проведет несколько дней.
Массовые протесты и беспорядки в Абхазии завершились соглашением между властью и оппозицией. Аслан Бжания 19 ноября подал заявление об отставке с поста президента Абхазии. Исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Бадра Гунба. Ранее появлялась информация о том, что Бжания якобы находится на территории русской военной базы, передает «Царьград».
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