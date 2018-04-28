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28 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:11  28 апреля 2018 0

Госдума предложила Киеву забрать Крымский мост с помощью Photoshop

Строительство Керченского моста, керченский мост, крымский мост, строительство моста
«Украина не дождется передачи моста»Фото: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик предложил Украине использовать фоторедактор Photoshop для создания видимости контроля над Керченским мостом. Подобным образом политик отреагировал на нападки украинской стороны по поводу «компенсации» за присоединение Крыма в виде искусственного гидросооружения.

Дмитрий Белик напомнил, что украинские власти с первого дня создания моста высказывали мнение о его нереальности и монтаже строительства в фоторедакторе Photoshop. «В принципе украинские политики могут в том же Photoshop теперь себе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в качестве контрибуции, компенсаций или чего угодно подобного», — пояснил в интервью RT депутат Госдумы. Он отметил, что Украина не дождется передачи моста и в руководстве соседнего государства это прекрасно понимают.

Напомним, что депутат Верховной Рады Рефат Чубаров предлагал создание «специального международного консорциума» для эксплуатации моста через Керченский пролив. По его мнению, Россия должна будет передать мост в виде «компенсации» за присоединение Крыма, передает агентство Nation News.

Павел Маркуш
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