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03 мая 2018
02 мая 2018
02:24  03 мая 2018 0

Эксперты: рубль будет ослабевать, несмотря на сохранение базовой ставки ФРС США

Фондовая биржа,вор в законе, олигарх, криминальный авторитет, человек с топором табличка
Регулятор пытается удержать инфляцию на уровне 2%Фото: depositphotos.com © URA.RU

В среду, 2 мая, стало известно о том, что Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение о сохранении базовой процентной ставки на уровне 1,5—1,75% годовых. Решение было принято на фоне умеренного роста экономической активности и снижения уровня безработицы, говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора.

Несмотря на принятое решение, экономические условия будут развиваться таким образом, что дальнейшее постепенное повышение ставки все-таки потребуется, говорится в сообщении. Как передает «Газета.ру», решение Федерального резерва не повышать ставку может притормозить темпы укрепления доллара, но не намного.

По информации аналитиков издания, ослаблению российского рубля будут способствовать сразу несколько факторов, в числе которых — падение цены на нефть (только за последние несколько дней баррель марки Brent подешевел до 73 долларов США). Кроме того, американский доллар и долларовые активы пользуются у инвесторов все большим спросом.

В то же время инфляция в США продолжает расти. По последним данным, базовый индекс промышленных цен составил 2,1%. Специалисты и ранее утверждали: если инфляция превысит 2%, то ФРС может притормозить темпы роста ставки, что и произошло на минувшем заседании.

Отметим, 2 мая в ходе торгов на Московской бирже американский доллар поднимался выше 64 рублей. К 22:00 (мск) за доллар давали 63,9 рубля, за евро — 76,6 рубля. Это на 0,9% и 0,5% соответственно выше уровня закрытия торгов 1 мая.

Евгений Александров
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