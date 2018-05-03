Сбербанк сообщил о снижении ставок по потребительским кредитам

13:44 03 мая 2018 0

Сбербанк снизил минимальный возраст заемщика до 18 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам без обеспечения на 1-8 процентных пунктов. При этом уровень снижения ставки зависит от суммы кредита.

Ставки для кредитов на сумму от 300 тысяч до миллиона рублей снизились до 11,9-15,9% (на 1-4 процентных пункта), сообщает «Федеральное агентство новостей». Что касается кредитов от одного миллиона рублей и более, то в этом случае снижение составило восемь процентных пунктов, так что ставка достигла 11,9% годовых. При этом ставки по потребительским кредитам на 30-300 тысяч рублей не изменились. Сбербанк также увеличил максимальную сумму кредита с 3 млн до 5 млн рублей. Минимальный возраст заемщика снизили с 21 года до 18 лет.

Между тем в 2017 году банки выдали клиентам на 52% кредитных карт больше, чем в предыдущем году — более 6 млн штук. Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов объяснил этот факт нехваткой свободных денег у населения, сообщала «Национальная служба новостей». «Люди, которые набрали в последние годы много кредитов и живут от зарплаты до зарплаты, зачастую, нуждаются в том, чтобы иметь кредитную карточку. Это более удобный вариант, чем микрокредитование», — сказал он.