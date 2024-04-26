Губернатор Петербурга после встречи с Путиным принял важное решение для своей карьеры

Путин пожелал удачи Беглову на предстоящих выборах в губернаторы

26 апреля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Беглов планирует переизбираться на должность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Санкт-Перетбурга Александр Беглов, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, решил участвовать в предстоящих выборах на свою должность. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». «Я принял решение пойти на выборы губернатора Санкт-Петербурга», — заявил Беглов. Он также сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал его на предстоящих выборах в губернаторы и пожелал удачи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Санкт-Перетбурга Александр Беглов, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, решил участвовать в предстоящих выборах на свою должность. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». «Я принял решение пойти на выборы губернатора Санкт-Петербурга», — заявил Беглов. Он также сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал его на предстоящих выборах в губернаторы и пожелал удачи.