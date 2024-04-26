Губернатор Петербурга после встречи с Путиным принял важное решение для своей карьеры

Путин пожелал удачи Беглову на предстоящих выборах в губернаторы
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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, беглов александр
Беглов планирует переизбираться на должность Фото:

Губернатор Санкт-Перетбурга Александр Беглов, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, решил участвовать в предстоящих выборах на свою должность. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«Я принял решение пойти на выборы губернатора Санкт-Петербурга», — заявил Беглов. Он также сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал его на предстоящих выборах в губернаторы и пожелал удачи.

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Губернатор Санкт-Перетбурга Александр Беглов, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, решил участвовать в предстоящих выборах на свою должность. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». «Я принял решение пойти на выборы губернатора Санкт-Петербурга», — заявил Беглов. Он также сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал его на предстоящих выборах в губернаторы и пожелал удачи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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