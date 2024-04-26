Губернатор Петербурга после встречи с Путиным принял важное решение для своей карьеры

Беглов планирует переизбираться на должность
Губернатор Санкт-Перетбурга Александр Беглов, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, решил участвовать в предстоящих выборах на свою должность. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Я принял решение пойти на выборы губернатора Санкт-Петербурга», — заявил Беглов. Он также сообщил, что президент России Владимир Путин поддержал его на предстоящих выборах в губернаторы и пожелал удачи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.