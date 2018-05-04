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04 мая 2018
03 мая 2018
07:38  04 мая 2018 0

Футбольный фанат заявил, что его избил застуканный за кальяном и выпивкой экс-супруг Бузовой

Футболист отрицает все обвиненияФото: Дмитрий Тарасов, Instagram

Болельщик московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Измайлов утверждает, что полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов сильно ударил его в одном из ресторанов столицы. По его словам, в компании Тарасова также были еще два его одноклубника.

Тарасов, а также Алексей и Антон Миранчук 1 мая курили кальян в одном из заведений Москвы, заявил Измайлов. «Смотрю — закурили кальян. Алкогольный или нет — не знаю. А когда Тарасов начал еще и выпивать… Я, конечно, не фанат „Локомотива“, а болельщик „Спартака“. Но мне стало обидно, что такое вообще возможно», — рассказал Измайлов, чьи слова приводит «Газета.ру».

Возмущенный таким поведением спортсменов, он решил сделать соответствующее фото и разместил его в тсвоем аккаунте в Instagram. Затем, по словам Измайлова, к нему подошел бывший супруг Ольги Бузовой. «Спросил: „Это ты сделал?“ Я сразу понял, о чем речь, ответил: „Да“. Затем последовал мощный удар в лоб наотмашь. Бил не кулаком — ладонью, но очень сильно. У меня даже очки слетели. Я встал. И тут моментально подлетели еще человек пять-шесть», — поведал Измайлов. У одного из них был пистолет — он также нанес фанату удар по лицу, отмечает мужчина.

Между тем сам Дмитрий Тарасов отрицает свое участие в описанном конфликте. «Это бред какой-то. Может, этот человек что-то перепутал? Меня там не было. Такого не было. Кто-то хочет какую-то провокацию, наверное, устроить», — рассказал футболист телеканалу «Матч-ТВ».

Напомним, Тарасов ранее был женат на певице и телеведущей Ольге Бузовой, а после разрыва с ней женился на модели Анастасии Костенко. Не так давно стало известно, что она ждет ребенка от спортсмена.

Дарья Корчак
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