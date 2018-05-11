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11 мая 2018
10 мая 2018
07:23  11 мая 2018 0

Дерипаска потерял три бизнес-джета из-за санкций США

Съезд РСПП. Москва, дерипаска олег
Как именно в данном случае работают ограничения, непонятноФото: Антон Белицкий © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Бизнесмен Олег Дерипаска вынужден из-за санкций США вернуть три самолета бизнес-класса, взятых в лизинг. Владельцы бортов уже выставили два из них на продажу по цене почти в 30 млн долларов за каждый.

Самолеты Gulfstream G550 были арендованы у компании Freestream, однако их реальными владельцами являются европейские Credit Suisse и Raiffeisen, пишет Reuters со ссылкой на директора «Фристрим» Алиреза Иттихадиеха. «Он под санкциями, его компании под санкциями, ему придется вернуть самолеты. Ему придется досрочно расторгнуть договор аренды в рамках санкций», — сказал Иттихадиех, не уточнив, какие именно санкционные требования действуют в этом случае. Как уточняет телеканал 360, на самолетах летал сам Дерипаска и высший менеджмент его компаний.

Ранее сообщалось, что США отложит действие санкций против «Русала» до октября 2018 года, пишет «Национальная служба новостей». Решение было принято под давлением американского бизнес-сообщества, которое терпит убытки от мер Минфина. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», в будущий понедельник, 14 мая в Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий административную и уголовную ответственность для всех, кто на территории России пытается реализовать санкционную политику США.

Семен Гринберг
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