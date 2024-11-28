Министр обороны Украины Рустем Умеров завершил свой визит в столицу Южной Кореи «несолоно хлебавши». Об этом сообщили в посольстве России в Республике Корея.
«Так называемый украинский спецпосланник Р. Умеров (на фото слева) завершил визит в Сеул несолоно хлебавши», — рассказали в посольстве РФ. Данный пост опубликовали в официальном telegram-канале посольства.
Ранее правительство Южной Кореи ответило отказом на запрос Украины о возможности закупки оружия у южнокорейской стороны. Об этом сообщил южнокорейский телерадиовещатель SBS со ссылкой на высокопоставленные источники, пишут argumenti.ru.
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