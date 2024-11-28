Посольство РФ: министр обороны Украины уехал из Южной Кореи «несолоно хлебавши»

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Министр обороны Украины Рустем Умеров завершил свой визит в Южную Корею
Министр обороны Украины Рустем Умеров завершил свой визит в Южную Корею Фото:

Министр обороны Украины Рустем Умеров завершил свой визит в столицу Южной Кореи «несолоно хлебавши». Об этом сообщили в посольстве России в Республике Корея.

«Так называемый украинский спецпосланник  Р. Умеров (на фото слева) завершил визит в Сеул несолоно хлебавши», — рассказали в посольстве РФ. Данный пост опубликовали в официальном telegram-канале посольства.

Ранее правительство Южной Кореи ответило отказом на запрос Украины о возможности закупки оружия у южнокорейской стороны. Об этом сообщил южнокорейский телерадиовещатель SBS со ссылкой на высокопоставленные источники, пишут argumenti.ru.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров завершил свой визит в столицу Южной Кореи «несолоно хлебавши». Об этом сообщили в посольстве России в Республике Корея. «Так называемый украинский спецпосланник  Р. Умеров (на фото слева) завершил визит в Сеул несолоно хлебавши», — рассказали в посольстве РФ. Данный пост опубликовали в официальном telegram-канале посольства. Ранее правительство Южной Кореи ответило отказом на запрос Украины о возможности закупки оружия у южнокорейской стороны. Об этом сообщил южнокорейский телерадиовещатель SBS со ссылкой на высокопоставленные источники, пишут argumenti.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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