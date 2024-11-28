Замглавы ФСИН по Башкирии задержали за взятку

Заместитель начальника Управления ФСИН России по Башкирии Евгений Макотин был задержан сотрудниками силовых структур. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и взятке размером в полмиллиона рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.
«Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение заместителю начальника Управления ФСИН России по Республике Башкортостан в превышении должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности (п. „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — говорится в telegram-канале ведомства. Макотина обвинили в получении взятки от десятерых своих подчиненных на общую сумму 500 тысяч рублей.
Денежные средства были найдены в ходе обысков у него в кабинете. В настоящий момент он задержан, и ведется рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения в виде ареста.
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