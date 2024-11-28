Мишустин заявил о профиците бюджета России

Мишустин: профицит бюджета РФ составил почти 580 млрд рублей
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Мишустин отметил, что профицит бюджета РФ спровоцирован ростом поступлений от несырьевых отраслей
Мишустин отметил, что профицит бюджета РФ спровоцирован ростом поступлений от несырьевых отраслей Фото:

Бюджет Российской Федерации за первые девять месяцев 2024 года показал профицит в размере почти 580 миллиардов рублей. Этому способствовал устойчивый рост доходов от несырьевых отраслей и ненефтегазового сектора. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Выполнен с профицитом: превышение доходов над расходами составило почти 580 млрд рублей, что было вызвано устойчивым ростом поступлений от несырьевых отраслей и ненефтегазового сектора», — заявил Мишустин на заседании правительства. Трансляция ввелась на телеканале «Россия-24».

В ноябре Госдума окончательно приняла проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. По данным официального документа, в следующем году доходы федерального бюджета достигнут 40,296 триллиона рублей, а расходы — 41,469 триллиона рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя новые поправки к бюджету, отметил, что России хватит денег на все задуманные планы.

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Бюджет Российской Федерации за первые девять месяцев 2024 года показал профицит в размере почти 580 миллиардов рублей. Этому способствовал устойчивый рост доходов от несырьевых отраслей и ненефтегазового сектора. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Выполнен с профицитом: превышение доходов над расходами составило почти 580 млрд рублей, что было вызвано устойчивым ростом поступлений от несырьевых отраслей и ненефтегазового сектора», — заявил Мишустин на заседании правительства. Трансляция ввелась на телеканале «Россия-24». В ноябре Госдума окончательно приняла проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. По данным официального документа, в следующем году доходы федерального бюджета достигнут 40,296 триллиона рублей, а расходы — 41,469 триллиона рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя новые поправки к бюджету, отметил, что России хватит денег на все задуманные планы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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