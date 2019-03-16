Порошенко якобы постоянно нервничает Фото: Официальный сайт президента Украины

Сбежавший из Украины народный депутат, бизнесмен Александр Онищенко рассказал о психическом здоровье президента страны Петра Порошенко. Украинский лидер якобы постоянно находится в раздраженном состоянии и имеет нездоровую тягу к деньгам.

«Он больной человек. Просто зарабатывает деньги, ничем не наслаждается», — приводит РИА «Новости» слова Онищенко. Опальный депутат отметил, что тяга Порошенко к деньгам является по-настоящему маниакальной. «Он раскладывает вот эти доллары, начинает с ними разговаривать, общаться, гладить — такой „маньяк“», — рассказал Онищенко. Нардеп также допустил, что Порошенко специально банкротит украинские предприятия, чтобы потом выкупить их себе за гроши.

Также Онищенко рассказал, что Порошенко постоянно находится в раздраженном состоянии. «У него сахарный диабет, все время в нервном состоянии», — отметил депутат.

Онищенко подчеркнул, что даже если Порошенко снова станет президентом Украины, то долго на посту продержаться он все равно не сможет. «Я не вижу сегодня хоть одну партию, которая с Петром Алексеевичем будет союзничать. Его все ненавидят», — рассказал депутат. Он отметил, что в случае победы на выборах любого из соперников действующего президента, Порошенко «посадят на второй день».

Ранее кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уже пообещала посадить Порошенко и «троих его друзей». Выборы, напомним, пройдут 31 марта. На данный момент в президентской гонке лидирует комик Владимир Зеленский, а Тимошенко и Порошенко занимают второе и третье места.