Тимошенко пообещала посадить Порошенко в тюрьму

Вместе с действующим президентом тюрьма грозит «трем друзьям» Порошенко Фото: Официальный сайт президента Украины

Кандидатка в президентки Украины Юлия Тимошенко пообещала привлечь к уголовной ответственности действующего главу государства Петра Порошенко. Об этом лидерка движения «Батькивщина» рассказала в интервью шеф-редакторке Lb.ua Соне Кошкиной.

При этом в тюрьму вместе с Порошенко могут сесть и «трое его друзей» — каких именно, Тимошенко уточнять не стала. «Если эти трое дадут показания на Порошенко, а они точно дадут, то Порошенко будет отвечать по Уголовному кодексу», — приводит RT слова политической деятельницы.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что Тимошенко назвала Порошенко «проектом и рукой Кремля». В случае победы на выборах главы государства кандидатка готова начать диалог с Москвой и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Тюрьму для Порошенко обещает не единственный кандидат. Один из лидеров предвыборной гонки, актер и шоумен Владимир Зеленский, пообещал в случае победы на выборах отправить за решетку «одного из кандидатов». В своем заявлении артист дал четко понять, что к ответственности будет привлечен действующий президент страны Петр Порошенко, напоминает телеканал 360.