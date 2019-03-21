Камеру главреда РИА «Новости Украины» Вышинского сравнили с трехзвездочным отелем

Вышинский поблагодари Путина за поддержку Фото: Кирилл Вышинский, Facebook

Обвиняемого в государственной измене главреда РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в новую камеру. Отец журналиста сравнил ее с трехзвездочным отелем.

«Отец Вышинского, когда увидел фотографии камеры, где отбывает наказание его сын, сказал, что это почти что отель трехзвездочный по сравнению с тем, что было», — приводит РАПСИ слова уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Она уточнила, что когда было принято решение освободить Вышинского из «бокса», то охранники потеряли от помещения ключи. Пришлось ждать, когда найдут ключи и выпустят журналиста.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене. По украинским законам, журналисту грозит до 15 лет тюрьмы. Позже сотрудники СБУ при обысках у него якобы нашли сотни тысяч долларов и пистолет.

Сам Вышинский особо подчеркивает, что очень благодарен российскому президенту Владимиру Путину: для журналиста, который «сидит в тюрьме по сфабрикованному обвинению», такая поддержка главы государства «дорогого стоит». Он отметил, что «хотел бы лично сказать „спасибо“ [Путину] за поддержку».