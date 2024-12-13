США до ухода Байдена поставят Киеву «огромное количество оружия»

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена усиливает поддержку Украины, увеличивая объемы поставок оружия. Это происходит на фоне завершения его президентского срока и предполагает подготовку Киева к 2025 году, сообщил телеканал CNN.
«Администрация Байдена работает над увеличением поставок оружия на Украину в последние дни своего пребывания у власти», — заявил американский телеканал. Там же отметили, что нынешняя администрация прилагает усилия для передачи Киеву ранее анонсированного вооружения для Украины до завершения президентского срока Байдена.
Ранее администрация Байдена объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, который включает оборудование из запасов армии США. В то время как новоизбранный президент Дональд Трамп выступил против предоставленного Украине разрешения использовать предоставленное США оружие, чтобы атаковать объекты на территории России.
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