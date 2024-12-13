США до ухода Байдена поставят Киеву «огромное количество оружия»

CNN: администрация Байдена увеличивает поставки оружия на Украину
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Администрация Байдена пытается поставить на Украину вооружение до окончания срока президентства
Администрация Байдена пытается поставить на Украину вооружение до окончания срока президентства Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена усиливает поддержку Украины, увеличивая объемы поставок оружия. Это происходит на фоне завершения его президентского срока и предполагает подготовку Киева к 2025 году, сообщил телеканал CNN.

«Администрация Байдена работает над увеличением поставок оружия на Украину в последние дни своего пребывания у власти», — заявил американский телеканал. Там же отметили, что нынешняя администрация прилагает усилия для передачи Киеву ранее анонсированного вооружения для Украины до завершения президентского срока Байдена.

Ранее администрация Байдена объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, который включает оборудование из запасов армии США. В то время как новоизбранный президент Дональд Трамп выступил против предоставленного Украине разрешения использовать предоставленное США оружие, чтобы атаковать объекты на территории России.

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Администрация нынешнего президента США Джо Байдена усиливает поддержку Украины, увеличивая объемы поставок оружия. Это происходит на фоне завершения его президентского срока и предполагает подготовку Киева к 2025 году, сообщил телеканал CNN. «Администрация Байдена работает над увеличением поставок оружия на Украину в последние дни своего пребывания у власти», — заявил американский телеканал. Там же отметили, что нынешняя администрация прилагает усилия для передачи Киеву ранее анонсированного вооружения для Украины до завершения президентского срока Байдена. Ранее администрация Байдена объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов, который включает оборудование из запасов армии США. В то время как новоизбранный президент Дональд Трамп выступил против предоставленного Украине разрешения использовать предоставленное США оружие, чтобы атаковать объекты на территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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