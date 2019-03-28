Топ-менеджера Роскосмоса ограбил таксист-клофелинщик

Сейчас водитель задержан Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Москве заместителя директора компании «Техномаш» (входит в корпорацию Роскосмос) Дениса Долгуничева ограбил таксист-клофелинщик. Чиновника опоили и оставили без денег мобильного телефона, часов и кольца, а затем высадили на улице.

«У замглавы „Техномаша“ Дениса Долгуничева был очень насыщенный вечер», — сообщает telegram-канал «База». Инцидент, как утверждают авторы канала, произошел еще 3 марта. «Долгуничев выпил водки. Водки было много, Денис пошел пешком и по пути поймал такси», — уточняют авторы сообщения. Чиновник Роскосмоса якобы продолжил выпивать и в машине, поэтому таксист угостил Долгуничева соком, которым тот смог бы запить алкоголь.

«Вкус у напитка был странный, Денис удивился и заснул», — пишет «База». Когда Долгуничев проснулся, он обнаружил, что у него пропали мобильный телефон, кошелек, а также дорогие часы и кольцо. Мужчина обвинил в пропаже таксиста, на что тот оскорбился и сразу высадил Долгуничева из машины.

Затем у чиновника случился провал в памяти, что типично для случаев отравления клофелином. Долгуничев очнулся в трамвае. Он решил тут же выбежать из транспорта: разбил окно и выскочил на проезжую часть. Полиция задержала Долгуничева в полностью неадекватном состоянии. «Дениса отвезли на экспертизу, которая и нашла клофелин в его крови», — передают авторы канала. Вскоре задержали и самого таксиста, опоившего топ-менеджера Роскосмоса.