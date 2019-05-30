Яна Рудковская отметила, что вторгаться в личное пространство неприличноЯна Рудковская, Instagram
Музыкальный продюсер Яна Рудковская пожаловалась на то, что журналисты следят за ее домом с помощью летающих дронов. Об этом она заявила на странице в Instagram.
«Дорогие и уважаемые товарищи журналисты, не надо больше запускать дроны над местом, где мы живем… В следующий раз все дроны будут сбиты. В нашей семье все неплохо стреляют!» — говорится в сообщении. Рудковская отметила, что вторгаться в личное пространство неприлично.
При этом продюсер показала свой сад в Instagram в формате stories. Подписчики Рудковской восхитились кадрами, однако не сразу поняли, что звезда решила таким способом напомнить о личном пространстве, передает агентство Nation News.
Подписчики звезды поддержали ее стремление защитить свою частную жизнь. «Надо было сразу стрелять без предупреждения», — посоветовала ks311041. «Ну вот на самом деле… Переходят все допустимые границы личного пространства!» — написал foto_elena_tash. «До чего докатился мир. Скоро начнут рыться в вашей мусорке, чтобы рассказать всем, что вы сегодня кушали», — удивился all_for_soul_70.