Рудковская пожаловалась на слежку. «Все дроны будут сбиты!»

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 16:45
Размер текста
-
17
+
Яна Рудковская отметила, что вторгаться в личное пространство неприличноЯна Рудковская, Instagram

Музыкальный продюсер Яна Рудковская пожаловалась на то, что журналисты следят за ее домом с помощью летающих дронов. Об этом она заявила на странице в Instagram.

«Дорогие и уважаемые товарищи журналисты, не надо больше запускать дроны над местом, где мы живем… В следующий раз все дроны будут сбиты. В нашей семье все неплохо стреляют!» — говорится в сообщении. Рудковская отметила, что вторгаться в личное пространство неприлично.

При этом продюсер показала свой сад в Instagram в формате stories. Подписчики Рудковской восхитились кадрами, однако не сразу поняли, что звезда решила таким способом напомнить о личном пространстве, передает агентство Nation News.

Подписчики звезды поддержали ее стремление защитить свою частную жизнь. «Надо было сразу стрелять без предупреждения», — посоветовала ks311041. «Ну вот на самом деле… Переходят все допустимые границы личного пространства!» — написал foto_elena_tash. «До чего докатился мир. Скоро начнут рыться в вашей мусорке, чтобы рассказать всем, что вы сегодня кушали», — удивился all_for_soul_70.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Доброе утро) Дорогие и уважаемые товарищи журналисты)Не надо больше запускать дроны над местом где мы живём ,и уж тем более вторгаться в наше личное пространство,так как это уже совсем неприлично с Вашей стороны!Не вызывает ,поверьте ,большой радости смотреть на наши владения с высоты птичьего полёта и читать всякую чушь в СМИ о том как мы живём)Все любят подглядывать через замочную скважину ,но всему есть предел и здравый смысл )Развенчиваю мифы сегодня и завтра в сторис ) Смотрите и пишите хотя бы то,что есть на самом деле!) Следующий раз все дроны будут сбиты) В нашей семье все неплохо стреляют! ) Ну и собственно для Вас специально позитивное фото из нашего сада,с уважением ????????????????

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...