Мусорный полигон рядом с Кольцово может привести к скоплению птиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Жесткая посадка самолета «Уральских авиалиний» в Жуковском из-за столкновения с птицами напугала противников нового мусоросортировочного завода, который хотят построить рядом с Сысертью. Свердловчане беспокоятся, что из-за предприятия подобные случаи станут повторяться в небе над «Уральской рублевкой».

В общем чате в мессенджере Watsapp сысертские и екатеринбургские активисты обсуждают: «Рядом с „нашей“ свалкой, наверняка, будет много птиц, и аэропорт недалеко. Может произойти нечто подобное, или хуже». Еще один пользователь добавил: «Если что случится подобное — у нас нет ровных кукурузных полей, местность холмистая с лесопосадками». «Один из наших аргументов, к сожалению, обрел практику», — добавил третий участник диалога.

Горожане хотят обсудить происшествие с главой Сысерти Дмитрием Нисковских — сегодня у активистов назначена встреча с ним в администрации.

Между Екатеринбургом и станцией Сысерть инвесторы «СРГ-Екатеринбург» и бизнесмен Богдан Новорок хотят построить мусоросортировочный завод и полигон площадью с 42 футбольных поля. Жители выступают резко против. Одна из причин — предприятие станет местом скопления птиц, а недалеко находится аэропорт Кольцово. Уральское управление Росавиации подтверждало опасения уральских эко-активистов.

Утром 15 августа самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье сразу после взлета. По данным авиакомпании, у лайнера загорелся правый двигатель после того, как в него попали птицы. Источник в «Уральских авиалиний» сообщил «URA.RU», что у пилотов, вероятно, не было шансов уйти от столкновения.