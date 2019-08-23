Михалков считает, что о посадке самолета в поле можно снять «шикарный» фильм

Никита Михалков не будет снимать фильм о летчиках «Уральских авиалиний», но идею поддерживает Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Советский и российский режиссер Никита Михалков заявил, что про посадку самолета A-321 «Уральских авиалиний» в кукурузном поле в Подмосковье можно снять «шикарный фильм». Он отметил, что пилот, спасший 230 пассажиров, — реальный герой.

«Фактура для съемки фильма есть, шикарный фильм — посадить лайнер в кукурузном поле, чтобы спасти более 200 человек — реальный герой», — заявил Михалков на первом в России фестивале творческих сообществ «Таврида АРТ». По его словам, киностудия Михалкова «ТРИТЭ» уже сняла похожую картину «Экипаж», поэтому он режиссировать фильм не станет.

С идеей экранизировать подвиг пилотов ранее высказались в Общественной палате, передает РАПСИ . Первый заместитель председателя комиссии ОП по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия режиссер Владимир Хотиненко считает, что в Голливуде это классическая традиция.

Как писало ранее «URA.RU», озвучены первые данные «черных ящиков» севшего в поле самолета «Уральских авиалиний». По данным бортового самописца, к авиакатастрофе привело столкновение самолета со стаей птиц, сообщает « Федеральное агентство новостей ».

Самолет А-321 «Уральских авиалиний», следовавший из Жуковского в Симферополь, жестко приземлился кукурузном поле спустя 15 минут после вылета. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Легкие травмы получили 15 человек.