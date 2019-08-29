Политологи предсказали результат губернаторских выборов 8 сентября

На губернаторских выборах, которые пройдут в 16 регионах России 8 сентября, не будет вторых туров, заявили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Губернаторские выборы 2019: Ход кампаний и прогноз результатов».
«Мы получаем данные ФОМ и ВЦИОМ, последние данные — августовские. То, что мы видим по этим данным, позволяет нам прогнозировать, что вторых туров ожидать не стоит», — передает ТАСС слова главы департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерины Соколовой. По ее мнению, причинами послужит раскол в региональных элитах и их договороспособность. Также определить глав регионов в один тур позволит «спокойное электоральное настроение».
Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев отметил, что слабые оппозиционные кандидаты понимают, что не смогут победить, поэтому работают на другие цели — «раскручивают» свои партии или готовятся к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году.
В единый день голосования выборы губернаторов пройдут в том числе в Курганской, Челябинской областях и Санкт-Петербурге. Всего 8 сентября выборы различных уровней состоятся в 85 регионах России.
Будут избираться 13 местных парламентов, в том числе и в Московскую гордуму. В 29 законодательных органах субъектов страны пройдут довыборы. Среди них — свердловское и ямальское заксобрания, а также тюменская и югорская облдумы. На довыборах депутатов Госдумы одно место предусмотрено для Свердловской области. В 22 муниципалитетах пройдут выборы в гордумы (Салехард, Челябинск, Курган и другие).