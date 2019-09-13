Эксперт раскритиковал заявление Лаврова о завершении войны в Сирии

В ближайшие несколько лет ни о каком завершении войны в Сирии речи идти не может. Об этом «URA.RU» рассказал начальник центра исламских исследований Кирилл Семенов, комментируя заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявившего об окончании войны в Сирии.
«Это лукавство. Сейчас, конечно, нет таких интенсивных боевых действий, какие были в 2017 году, но о завершении войны еще нельзя говорить», — заявил Семенов. Он напомнил, что в стране все еще работает военная авиация, а погибшие с обеих сторон исчисляются сотнями. По прогнозам эксперта, в регионе может возникнуть новое обострение в ближайшие несколько лет.
Как писало ранее «URA.RU», Лавров рассказал о завершении войны в Сирии. По его словам, гражданская война полностью закончилась, однако «очаги напряженности» по-прежнему сохраняются на территориях, не подконтрольных сирийскому правительству — в провинции Идлиб, пишет агентство Nation News.
Воздушные силы России начали операцию в Сирии 30 сентября 2015 года согласно приказу, отданному президентом Владимиром Путиным по просьбе сирийского правительства. В июле Минобороны РФ на выставке в подмосковном парке «Патриот» предоставило запрещенные кассетные бомбы, которые использовались в Сирии. Ранее военное ведомство категорически отрицало их применение.