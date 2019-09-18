По мнению Бориса Титова, на самом деле в России очень высокие налоги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России граждане платят довольно большие суммы по налогам, однако не всегда замечают это. Такое мнение высказал уполномоченный по правам предпринимателей в России, экс-кандидат в президенты РФ Борис Титов.

В эфире радио «Комсомольская правда» Титов заявил о том, что у России имеет потенциал стать конкурентоспособной страной — инвестиционные проекты буквально «валяются под ногами». Проблема, по мнению Титова, заключается в экономической политике государства. В первую речь идет о налогах, которые власти РФ называют одними из самых низких в мире, однако в реальности это совсем не так.

«У нас один из самых высоких социальных налогов. Страховые платежи — 30%. Поищите страны, где такой размер. Говорят, вот у нас подоходный налог 13%. Вы извините, к этому надо добавить 30%, которые также берутся с зарплаты», — заявил бизнес-омбудсмен. По его словам, отчасти эти отчисления формируют пенсионные накопления, однако россияне в это не верят из-за постоянных заморозок накопительной части пенсии.

Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил освободить россиян с низкими доходами от налогов. С таким заявлением глава госбанка выступил на проходящем в столице Московском финансовом форуме. «К примеру, мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов. Одно из наших предложений — <…> снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем», — отмечал он. По словам Костина, малоимущих россиян следует освободить от уплаты большинства существующих налогов.