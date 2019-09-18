В Подмосковье хулиган изуродовал десятки машин. ВИДЕО

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Пробки в городе. Москва, машины, пробки, трафик, автомобили, автотранспорт
Жильцы дома предполагают, что поврежденных автомобилей может быть большеФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Подмосковье неизвестный хулиган поцарапал в ЖК «Бутово парк 2» 30 машин местных жителей. Кадры с камеры видеонаблюдения, которая расположена на доме, вместе с коллективным заявлением уже направлены в полицию.

«От жителей Ленинского округа поступило коллективное заявление о порче имущества. Сотрудники полиции начали проверку по данному факту», — приводит слова представителя ГУ МВД России по Московской области сайт «Подмосковье сегодня». Жильцы дома предполагают, что поврежденных автомобилей может быть больше и от действий хулигана могли пострадать москвичи.

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