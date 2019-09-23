Судьбу уральских телеканалов решили на встрече в Сочи

«Четвертый канал» может получить в свое распоряжение 22-ю кнопку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Региональные телеканалы, в том числе свердловские, с ноября смогут выходить в эфир в цифровом формате — на канале Общественного телевидения России (ОТР). При этом на 22-й кнопке круглосуточное вещание в свое распоряжение получат либо «41 канал», либо «Четвертый канал», рассказала «URA.RU» гендиректор «Четверки» Элеонора Расулова.

В Сочи 23 сентября прошел форум «Вся Россия», в рамках которого обсуждалось будущее телевизионной отрасли при переходе на цифровое вещание. На нем выступали глава Роскомнадзора Александр Жаров и замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. «С ноября региональные каналы смогут транслировать до пяти часов уникального контента на ОТР — это 21 кнопка», — рассказала Расулова агентству.

В то же время 22 кнопка будет полностью отдана под собственное вещание тех или иных региональных каналов — при отсутствии у них сетевого партнера. По словам Расуловой, в Свердловской области эту возможность получит «41 канал» или «Четверка» — один из них будет иметь возможность вещать круглые сутки. Медиаменеджер добавила, что с 1 ноября у «41 канала» заканчивается партнерство с «Домашним».

Ранее в стране был сформирован пакет из 10 общероссийских федеральных телеканалов (первый мультиплекс), которые стали доступны для граждан на бесплатной основе в «цифре». Региональных каналов в нем не оказалось. Компенсировать потери им предложили за счет включения в сетку вещания ОТР, который входит в первый мультиплекс. Правительство просубсидировало региональные вставки более чем на 770 млн рублей.