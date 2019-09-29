В РПЦ дали российский молодежи совет насчет секса

Представители Церкви советуют молодым россиянам направлять свою сексуальную энергию на семью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион посоветовал молодым людям, которые проводят время за просмотром порнографии и рукоблудия, сконцентрироваться на семейной жизни. Такое заявление представитель РПЦ сделал на телеканале «Россия 24», отвечая на вопрос одного из зрителей.

Подобные грехи (просмотр порнографии и рукоблудии), как считает Иларион, чаще всего возникают из-за неполноценной семейной жизни молодых россиян. Во избежание этих грехов, митрополит искренне пожелал всем молодым мужчинам в России стремиться создавать крепкие семьи и «всю свою сексуальную энергию направлять на свою супругу».

Ранее «URA.RU» рассказывали о том, что председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов согласился с Папой Римским Франциском, который назвал секс «даром божьим», отметив, что таковым могут считаться половые отношения только в браке. «Все устройство человека — это есть дар божий. Секс — это компонент любви. Но только любви в браке. Это как обед, как сон, как душ, как купание в море», — отмечал скандально известный священник.