Россиян арестовали в Камбодже из-за нелегальных колл-центров

В Камбодже в ходе масштабной операции против нелегальных колл-центров были арестованы 3 455 человек из России и других стран. Об этом сообщает газета Khmer Times со ссылкой на местную полицию.
«Арестованы 3 455 человек из 20 стран, включая граждан Китая (вместе с жителями Тайваня), Вьетнама, Таиланда, Индонезии, Индии, Бангладеш, Южной Кореи, Пакистана, Непала, Малайзии, Японии, Мьянмы, Филиппин, Лаоса, Камеруна, Нигерии, Уганды, Сьерра-Леоне, Монголии и России», — говорится в материале газеты. Как сообщает издание, за четыре с половиной месяца в Камбодже прошла масштабная операция против кибермошенничества, в ходе которой были задержаны 75 человек, включая пять женщин, считающихся организаторами и соучастницами.
Власти пояснили, что задержанные подозреваются в онлайн-мошенничестве, убийствах и торговле людьми, а их дела переданы в суд. Правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны, паспорта и электронные устройства, а также наложили арест на помещения колл-центров. Судебные процессы начаты в четырех провинциях. Кроме того, 2 825 иностранных граждан, включая 476 женщин, уже депортированы из страны. По данным газеты, полиция также спасла множество жертв торговли людьми и ликвидировала несколько преступных сетей.
