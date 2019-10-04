На сторону экс-супруги Грудинина встала еще одна звезда

Бизнесмен Павел Грудинин, который из-за развода пытается оспорить инвалидность жены, «пробил дно в болоте человеческой подлости». Таким мнением в Instagram поделилась светская львица, блогер и певица Айза Долматова, которая встала на сторону экс-супруги Грудинина.
«Я просто читаю новости, но глазам не верю. Это что за дикий ад просто? Нет, всякое при разводах бывает, но это — просто какое-то новое дно в болоте человеческой подлости! Что происходит с мужчинами?» — возмутилась Долматова.
Как ранее писало «URA.RU», телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина заявила, что поведение Грудинина в разводе с женой выглядит не по-мужски. Действия Грудинина осудил и заслуженный врач России Михаил Кузьменко. По его словам, политик «морально нечистоплотен» в истории с разводом. Он уточнил, что сам процесс оспаривания инвалидности его супруги Ирины говорит о том, что Грудинин ставит под сомнение компетентность врачей, которые констатировали инвалидность Ирины Грудининой.
Совладелец совхоза имени Ленина, бизнесмен Павел Грудинин пытается лишить экс-супругу инвалидности, чтобы та не получила две трети его имущества. Он настаивает на том, что его бывшая жена Ирина сделала себе инвалидность, чтобы ей досталось больше денег после развода, передает агентство Nation News.