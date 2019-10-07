Российским «террористам» пересчитают зарплату

Экстремисты в некоторых регионах станут получать меньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Граждане России, которые попали в «список террористов и экстремистов», станут получать не фиксированные 10 тысяч рублей в месяц из полученной зарплаты, а сумму, соответствующую региональному прожиточному минимуму. С такими изменениями выступила Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Отмечается, что в некоторых регионах России прожиточный минимум составляет менее 10 тысяч рублей, поэтому правозащитники назвали поправку «косметическим изменением изначально не конституционного закона». «Эта сумма была установлена в 2013 году и с тех пор никак не изменялась, хотя рубль за то же время подешевел практически вдвое. Получается, что наказание все ужесточается и ужесточается, хотя буквы те же», — приводит «Коммерсант» слова главного редактора портала Roem.ru Юрия Синодова. Сейчас законопроект находится на «межведомственном согласовании».

Закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма» был введен в 2001 году. В 2015 году Росфинмониторинг создал список организаций и физических лиц, которые причастны к экстремистской или террористической деятельности. В последний раз в список террористов попал студент Высшей школы экономики Егор Жуков, участвовавший в московских протестах. Следователи убеждены, что блогер в YouTube «публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности», передает «Национальная служба новостей».