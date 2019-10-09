Фанатов «Зенита», устроивших шествие в Екатеринбурге, наказали по статье о нарушении митингов

Фанатов «Зенита» оштрафовали как «политических» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Три фаната питерского футбольного клуба «Зенит» были признаны виновными и оштрафованы за шествие в Екатеринбурге. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга посчитал, что болельщики нарушили закон о порядке проведения митингов. Каждый из них будет обязан заплатить по 10 тысяч рублей.

Фанатов, как писало «RA.RU», полиция задержала 5 сентября, когда они с флагами футбольного клуба отправились от Пассажа к стадиону. Во время шествия фанатам не понравилось, что одна из сотрудниц полиции снимает их на сотовый телефон. «Она тыкала свои сотовым телефоном в лица болельщикам, которым это, конечно, не нравилось», — рассказал « Коммерсанту » один из задержанных, представитель фанатского движения Александр Румянцев. По словам Румянцева, возле стадиона та же сотрудница полиции указала коллегам на нескольких фанатов, которых в итоге и задержали. Помимо Румянцева в полицейском участке оказались Владислав Орлов и Павел Сергеев. Последний заявил, что никаких нарушений во время прохода не было. «Нас попросили следовать намеченному полицией маршруту и не выкрикивать никаких националистических лозунгов (мы и не собирались)», — заявил Сергеев, подчеркнув, что все участники шествия «были адекватны».

Тем не менее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал питерских фанатов виновными за нарушение установленного порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП РФ). Кроме того, их оштрафовали еще на 3 тысячи рублей за появление в общественном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ), хотя, как уверяют болельщики, они пили только пиво в небольших количествах.