Фанатов «Зенита», устроивших шествие в Екатеринбурге, наказали по статье о нарушении митингов

Три фаната питерского футбольного клуба «Зенит» были признаны виновными и оштрафованы за шествие в Екатеринбурге. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга посчитал, что болельщики нарушили закон о порядке проведения митингов. Каждый из них будет обязан заплатить по 10 тысяч рублей.
Фанатов, как писало «RA.RU», полиция задержала 5 сентября, когда они с флагами футбольного клуба отправились от Пассажа к стадиону. Во время шествия фанатам не понравилось, что одна из сотрудниц полиции снимает их на сотовый телефон. «Она тыкала свои сотовым телефоном в лица болельщикам, которым это, конечно, не нравилось», — рассказал «
Тем не менее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал питерских фанатов виновными за нарушение установленного порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП РФ). Кроме того, их оштрафовали еще на 3 тысячи рублей за появление в общественном месте в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ), хотя, как уверяют болельщики, они пили только пиво в небольших количествах.