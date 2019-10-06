Болельщиков «Зенита» задержали в Екатеринбурге

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Чемпионат России 2015-2016: ФК
Фанатов «Зенита» задержали из-за шествияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фанатов петербургского футбольного клуба «Зенит» во время шествия по Екатеринбургу задержали сотрудники полиции. В протест случившемуся болельщики из Санкт-Петербурга покинули гостевой сектор на 60-й минуте матча «Зенита» и «Урала» (3:1).

«Болельщики выразили недовольство из-за задержания их заводящего Александра „Макасина“ Румянцева за организацию прохода по Екатеринбургу», — пишет sports.ru. Уточняется, что во время первого тайма фанаты «Зенита» скандировали кричалки, адресованные сотрудникам МВД.

Так, несколько фанатов, которые продвигались в общей колонне от «Пассажа» до стадиона «Екатеринбург-Арена», задержали за проведение шествия, передает портал.

Прокомментировать произошедшее в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области на момент публикации не смогли, заявив корреспонденту «URA.RU», что информация уточняется. В пресс-службе ФК «Зенит» обещали дать комментарий по этому поводу в понедельник.

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