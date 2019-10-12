Челябинского экс-губернатора, обвиненного в хищении 20 млрд, будет искать Интерпол

Борис Дубровский уехал из страны вскоре после своей отставки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Экс-главу Челябинской области Бориса Дубровского будет разыскивать Интерпол. Бывшего чиновника обвиняют в картельном сговоре при аукционах на строительство дорог и вменяют ему ущерб более чем в 20 млрд рублей.

«Поскольку господин Дубровский сейчас проживает за границей (по некоторым данным, он лечится в Швейцарии), его вскоре объявят в федеральный розыск и заочно арестуют Тверским райсудом. После этого поиском экс-губернатора должен будет заняться Интерпол», — сообщил « Коммерсант ».

Дубровский был губернатором с 2014 года. 18 марта 2019 года он улетел в Москву с рабочим визитом. В тот же день Федеральная антимонопольная служба обвинила его в сговоре с АО «Южуралмост» и миндорстроем области. По данным надзорного ведомства, глава региона обеспечивал выигрыш частной фирмы в большинстве тендеров. Тогда речь шла о 2,4 млрд рублей. Дубровский подал в отставку. Президент Владимир Путин ее принял и назначил врио главы регион Алексея Текслера.

По данным «URA.RU» Дубровский находится в Швейцарии, в доме, который купил, когда был директором Магнитогорского металлургического комбината.

Сообщалось, что уголовное дело к производству принял Следственный департамент МВД, уточняет RT. Об этом сказал адвокат Игорь Трунов. Юрист представляет интересы предшественника Дубровского — Михаила Юревича, который скрывается в Лондоне после обвинений в коррупции.

Интерпол — международная организация, объединяющая усилия правоохранителей стран-участниц. В состав входят десятки стран по всему миру, включая государства Европы, Азии, Америки и Африки.