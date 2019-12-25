ВЦИОМ назвал сокровенные мечты россиян

89% россиян заявили, что их мечта сбылась Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Россияне чаще всего мечтают о здоровье для себя и своих близких, а также об улучшении жилищных условий. Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

О здоровье и улучшении жилищных условий мечтают 10% опрошенных. «Почти каждый десятый россиянин (8%) мечтает о путешествиях», — пишет ТАСС, ссылаясь на результаты исследования. Меньше респондентов мечтают о том, чтобы вырастить внуков (7%), о повышении уровня жизни (6%), жить на морском побережье (5%) и «чтобы не было войны» (4%).

75% респондентов полагают, что мечта должна быть досягаемой. При этом каждый десятый (10%) думает, что она должны оставаться несбыточной. 13% и вовсе считают, что мечтать не следует вовсе. В качестве условий осуществления мечты 45% опрошенных ответили, что нужно прилагать личные усилия, однако 41% думают, что должна помочь удача. 73% россиян признались, что делают шаги в сторону осуществления мечты и 89% сказали, что им удалось ее осуществить.

Среди реализуемых мечт россияне назвали воспитание хороших детей (90%), прожить честную жизнь (86%), надежные друзья (85%), устроиться на интересную работу (77%) и получить достойное образование (69%).

Опрос проводился по телефону среди россиян в возрасте от 18 лет среди 1600 респондентов.

Ранее стало известно, что большинство россиян довольны своей жизнью. Исследование ВЦИОМ показало, что доля мужчин и женщин удовлетворенных своей жизнью, составила 80% и 79%. 19 лет назад этот показатель составлял 66% — мужчины и 58% — женщины, передает «Национальная служба новостей».